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02:49, 5 августа 2026 (обновлено: 02:51, 5 августа 2026)Бывший СССР

Предсказан срок для кандидата в конгрессмены США с Украины

РИАН: Баллотирующийся в Конгресс США украинец Басин рискует провести до 10 лет за решеткой
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Арестованный на Гавайях за драку уроженец Украины, являющийся кандидатом в палату представителей Соединенных Штатов от демократов, рискует лишиться свободы на срок вплоть до десяти лет. Об этом узнали журналисты РИА Новости.

Законодательство Гавайев предусматривает, что применение ножа во время стычки существенно меняет правовую оценку произошедшего. Именно по этой причине Басину вменили составы, суммарное наказание по которым способно достигать десятилетнего тюремного заключения.

Не исключено и ужесточение позиции обвинения: если суд признает, что прозвучавшие угрозы огнестрельным оружием усугубляют вину. В этом случае эпизод переведут в разряд особо серьезных деяний, а вместе с ним изменится и статья, по которой будет вынесен приговор.

Ранее стало известно, что баллотирующийся в Конгресс США украинец арестован за драку с ножом. Ему вменяют угрозы физической расправой — поводом стала стычка с применением ножа на одном из пляжей острова. Конфликт начался с бытовой просьбы убавить громкость музыки и обернулся тем, что мужчина обещал применить оружие.

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