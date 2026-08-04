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22:35, 4 августа 2026Бывший СССР

Баллотирующийся в Конгресс США украинец арестован за драку с ножом

Кандидата в Конгресс США родом из Украины арестовали на Гавайях за драку с ножом
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Кирилл Басин, родившийся на Украине и выдвинувший свою кандидатуру в палату представителей США по линии Демократической партии, оказался под стражей на Мауи. Ему вменяют угрозы физической расправой — поводом стала стычка с применением ножа на одном из пляжей острова, сообщает издание Honolulu Civil Beat.

По данным портала, речь идет о претенденте, который намеревался составить конкуренцию Джилл Токуде, которая сейчас занимает место в палате представителей. Задержание произошло в субботу, сразу после агрессивной перепалки на пляже Кеавакапу в районе Южного Кихеи.

Началось все с бытовой просьбы, когда 61-летний отдыхающий попросил убавить громкость музыки. Вместо того чтобы пойти навстречу, Басин, как утверждает издание, сообщил о наличии у него огнестрельного оружия и пообещал выстрелить в супругу мужчины.

Когда в ситуацию вмешался посторонний человек, дело дошло до потасовки — в этот момент кандидат вытащил нож и стал размахивать им, запугивая присутствующих. Позже, по информации портала, он избавился от предмета, отправив его в воду.

Ранее Reuters писал, что Пентагон растянет отправку 400 млн долларов на помощь Украине до 2029 года. Все это происходит на фоне критической нехватки оружия у Киева.

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