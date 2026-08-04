Годами воровавшую кошек пенсионерку арестовали

В США арестовали женщину, укравшую около сотни кошек

В Соединенных Штатах арестовали 77-летнюю Гейл Джустино, укравшую около сотни кошек. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В доме пенсионерки нашли десятки кошек, содержавшихся в антисанитарных условиях. Сообщается, что температура внутри здания превышала 40 градусов, а полы были покрыты слоем экскрементов. Некоторым кошкам пришлось освобождать лапы от затвердевших фекалий, чтобы они могли ходить. Отмечается, что с 2014 года Джустино десятки раз привлекалась к ответственности за нарушение правил содержания животных. Ей предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными и содержании их без необходимых условий.

При этом правоохранители рассказали, что пенсионерка искренне считала, что помогает животным. Полицейские выразили надежду, что женщина получит необходимую психиатрическую помощь.

Ранее жители Научного городка оказались разгневаны соседкой, приютившей у себя около ста кошек. Противостояние любительницы животных и соседей длится с 2016 года, с тех пор как женщина решила начать селить у себя бездомных животных. Ее соседи стали жаловаться на невыносимый запах, доносящийся из домашнего приюта.