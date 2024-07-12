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12:44, 12 июля 2024Экономика

Россиянка поселила у себя сто кошек и разгневала соседей

Жительница Барнаула приютила в квартире около ста кошек

Фото: Dietmar Ludmann / Unsplash

Жители Научного городка (входит в городской округ Барнаул) оказались разгневаны соседкой, приютившей у себя около ста кошек. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Противостояние любительницы животных и соседей длится с 2016 года, с тех пор как женщина решила начать селить у себя бездомных животных. Ее соседи стали жаловаться на невыносимый запах, доносящийся из домашнего приюта. По словам журналистов, хозяйка не выходит на связь с местными жителями и не отвечает на их жалобы. При этом соседи даже не могут позволить себе открыть окна из-за зловония.

Последние три года жильцы пишут обращения в управляющую компанию, районную администрацию, прокуратуру и другие ведомства. Суд ранее признал квартиру приютом, обязав хозяйку навести порядок и устранить неприятный запах. Однако, по словам соседей, ситуация не меняется. Отмечается также, что в дом ранее приезжали сотрудники Роспотребнадзора, чтобы взять пробу воздуха на содержание аммиака.

Аналогичная история развернулась ранее в Краснодаре, где соседи оказались недовольны женщиной, приютившей у себя полсотни кошек. Жильцы дома начали жаловаться на антисанитарию и зловоние. Вскоре выяснилось, что хозяйка не проживает в квартире, а приезжает туда иногда, чтобы накормить животных. Женщину обязали привести жилье в порядок.

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      Мария Черкасова
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