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15:20, 5 июня 2024Экономика

Россиянка приютила в квартире полсотни кошек

Жительница Краснодара приютила в однокомнатной квартире полсотни кошек

В Краснодаре женщина развела в квартире полсотни кошек. Видеозапись из ее жилища публикует местный Telegram-канал «GMRLIVE».

Десятки кошек в однокомнатной квартире приютила жительница микрорайона Гидростроителей. Спонтанный питомник вызвал недовольство соседей — жильцы дома сетуют на антисанитарию и зловоние, распространившееся на несколько этажей. Домой горожанка никого не пускала, но зоозащитникам удалось получить доступ в помещение. Внутри они обнаружили 50 кошек, некоторые из которых выглядели истощенными и нуждались в помощи ветеринара.

Выяснилось, что хозяйка в квартире не проживает и приходит лишь иногда накормить животных. Управляющая компания направила заявление в Роспотребнадзор и полицию. От собственницы требуют привести жилплощадь в порядок.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Новосибирске. Горожанка взяла в свою 37-метровую квартиру 66 кошек.

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      Виктория Клабукова
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