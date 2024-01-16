Россиянка развела в однокомнатной квартире больше полусотни кошек

Жительница Новосибирска развела 66 кошек в однокомнатной квартире

Жительница Новосибирска развела больше полусотни кошек в однокомнатной квартире. Об этом сообщают журналисты медиапроекта «Прецедент».

На 37 квадратных метрах женщина приютила 66 питомцев, подсчитал участковый во время своего визита в проблемную квартиру. По словам очевидцев, одна из кошек выпрыгнула на полицейского из холодильника. При этом по закону в квартире можно держать не больше трех животных на 12 «квадратах». Теперь собственнице жилья грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей.

Хозяйка жилплощади на многолетние упреки соседей по поводу дурного запаха в подъезде не реагировала. На женщину неоднократно жаловались в ТСЖ, а также в Роспотребнадзор и управление ветеринарии. По результатам экспертизы, концентрация аммиака в местах общего пользования превысила норму в 1,2 раза. На кошатницу дважды подавали в суд, но иски не рассматривали и возвращали. Жильцы дома готовятся съезжать из дома, если кошек не изымут.

Ранее в том же городе пенсионерка подселила к сыну-инвалиду 101 кошку. Молодой человек жил в условиях антисанитарии: в заваленной мусором квартире расплодились тараканы, а канализация не работала.