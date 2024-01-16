Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:23, 16 января 2024Среда обитания

Россиянка развела в однокомнатной квартире больше полусотни кошек

Жительница Новосибирска развела 66 кошек в однокомнатной квартире

Фото: Fuu J / Unsplash

Жительница Новосибирска развела больше полусотни кошек в однокомнатной квартире. Об этом сообщают журналисты медиапроекта «Прецедент».

На 37 квадратных метрах женщина приютила 66 питомцев, подсчитал участковый во время своего визита в проблемную квартиру. По словам очевидцев, одна из кошек выпрыгнула на полицейского из холодильника. При этом по закону в квартире можно держать не больше трех животных на 12 «квадратах». Теперь собственнице жилья грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей.

Хозяйка жилплощади на многолетние упреки соседей по поводу дурного запаха в подъезде не реагировала. На женщину неоднократно жаловались в ТСЖ, а также в Роспотребнадзор и управление ветеринарии. По результатам экспертизы, концентрация аммиака в местах общего пользования превысила норму в 1,2 раза. На кошатницу дважды подавали в суд, но иски не рассматривали и возвращали. Жильцы дома готовятся съезжать из дома, если кошек не изымут.

Ранее в том же городе пенсионерка подселила к сыну-инвалиду 101 кошку. Молодой человек жил в условиях антисанитарии: в заваленной мусором квартире расплодились тараканы, а канализация не работала.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский попросил собрать мирный саммит по Украине. На его идею отреагировал Илон Маск

      Лолита пошутила о заработке на OnlyFans после отмены концертов

      В Большом театре декорация придавила оператора

      Расследование дела об убийстве жены экс-министром экономики Казахстана завершено

      Украинский военный предложил использовать психоделики для подготовки бойцов

      Власти обеспокоились ухудшением конкуренции из-за комиссий для застройщиков

      В Германии назвали Украине необходимые условия для достижения мира с Россией

      Освободившийся из российской колонии вор в законе Турикела улетел в Египет

      10-летняя девочка поймала огромную рыбу во время зимней рыбалки

      Назван крупнейший производитель смартфонов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости