Из заваленной мусором квартиры спасли 101 кошку и инвалида

МК: в Новосибирске пенсионерка подселила к сыну-инвалиду 101 кошку

В Новосибирске инвалид по воле матери жил в заваленной мусором квартире с 101 кошкой. Пенсионерка не обеспечила больному сыну должный уход, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на жильцов дома, в котором она проживала.

Условия, в которых пожилая женщина содержала умственно отсталого сына, давно ужасали соседей. В квартире среди гор отходов расплодились тараканы, канализация не работала. Но на жалобы ни в администрации города, ни в Роспотребнадзоре должным образом не откликнулись. В доме лишь однажды проводилась экспертиза воздуха. По итогам проверки специалисты заключили, что все в порядке, утверждают местные жители.

Сейчас сын пенсионерки госпитализирован. По словам соседей, на момент приезда врачей у него даже не было свидетельства о рождении. К еще большему их удивлению, молодой человек не всегда был лежачим больным. Его состояние ухудшилось с годами.

Кошек, живших бок о бок с инвалидом и его матерью, помогли спасти волонтеры: животных отловили и поместили в приют. Часть кошек взяли к себе соседи, оставшихся выпустили на улицу. О судьбе пенсионерки жильцы достоверно не знают: одни говорят, что она осталась в квартире, другие — что ее направили на принудительное лечение. По их сведениям, пожилая женщина страдает алкоголизмом и у нее проблемы с психикой.

По информации заместителя отдела опеки и попечительства администрации Октябрьского района Натальи Конышевой, органы опеки определили сына пенсионерки в медучреждение для прохождения обследования. Квартиру рекомендовали привести в порядок и избавить от вредителей. Прокуратура ведет проверку, чтобы дать оценку действиям местных соцорганов.

Ранее в Чувашии администрация оставила инвалида без квартиры, пока тот был в отъезде. Выселение проводилось без уведомления жильца, договор найма также не расторгался. В отсутствие владельца недвижимости власти провели перепланировку и заселили туда другого гражданина с инвалидностью.