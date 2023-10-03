Инвалид в российском регионе был в отъезде и остался без жилья

В Чувашии инвалида выселили из квартиры во время его отъезда

Администрация Яльчикского муниципального округа в Чувашии оставила инвалида без квартиры, пока тот был в отъезде. Выселение проводилось без уведомления жильца, договор найма также не расторгался, сообщает прокуратура Чувашской республики.

Во время отсутствия владельца недвижимости власти провели внутри квартиры перепланировку, объединив две комнаты в одну, и заселили туда другого гражданина с инвалидностью. В итоге для проживания прежнего квартиранта места не нашлось. Действия властей прокуратура признала незаконными и потребовала от главы местной администрации поселить первого квартиросъемщика в другое благоустроенное жилье. За месяц, отведенный на исполнение предписания прокуратуры, ситуация не изменилась.

Прокуратура подала иск о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным, суд иск удовлетворил в полном объеме. После вступления решения суда в силу прокуратура проследит за его исполнением, передает региональный орган надзора.

Ранее в другом российском регионе, Югре, следователи возбудили дело по факту избиения школьниками сверстника с инвалидностью. Они по очереди наносили мальчику удары лицу, оскорбляли его и снимали это на видео. Судя по кадрам, пострадавший сопротивления обидчикам не оказывал.