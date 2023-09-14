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15:43, 14 сентября 2023Силовые структуры

Возбуждено дело по факту избиения российскими школьниками юноши-инвалида

В Нижневартовске следователи возбудили дело по факту избиения юноши-инвалида

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Нижневартовске следователи возбудили дело по факту избиения школьниками сверстника с инвалидностью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Дело расследуют по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 117 («Истязание, совершенное группой лиц») Уголовного кодекса РФ.

В ведомстве рассказали, что в издевательствах участвовали подростки в возрасте от 12 до 19 лет. Их личности уже установлены, теперь молодых людей допрашивают следователи.

Ранее стало известно, что в Нижневартовске школьники по очереди били сверстника с инвалидностью по лицу и снимали это на видео. На кадрах видно, как подростки по очереди дают пощечину мальчику, который не сопротивляется избиению, а также оскорбляют его.

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    Варвара Митина
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