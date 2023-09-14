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09:05, 14 сентября 2023Россия

Российские школьники били по лицу инвалида и снимали это на видео

В Нижневартовске школьники по очереди били подростка-инвалида и снимали это

В Нижневартовске школьники по очереди били свертсника с инвалидностью по лицу и снимали это на видео. Его публикует местный Telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

На кадрах видно, как подростки по очереди дают пощечину мальчику, который не сопротивляется избиению, а также оскорбляют его.

По данным KP.RU, избитый мальчик — инвалид второй группы. Волонтер, который проводит беседы с детьми с особенностями развития, назвал мальчика общительным и добрым.

«Сережа занимается в Центре адаптивного спорта, безобидный, божий человек», — сказал он. После случившегося следователи начали проверку по статье о хулиганстве с применением насилия.

Ранее в Амурске Хабаровского края подростки несколько часов избивали инвалида на улице. Школьники избили мужчину, который сидел с тростью рядом с продуктовым магазином. О его тело они тушили сигареты и били палками по голове.

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    Анастасия Шейкина
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