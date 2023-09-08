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08:09, 8 сентября 2023Россия

Российские подростки несколько часов избивали инвалида и попали на видео

В Хабаровском крае подростки несколько часов избивали инвалида и попали на видео

В Амурске Хабаровского края подростки несколько часов избивали инвалида на улице. Это сняли камеры видеонаблюдения, запись с них публикует Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно, как школьник подходит к сидящему на улице мужчине и пытается ударить его ногой. Когда этого сделать не получается, он начинает бить россиянина кулаками по голове и лицу. Подросток бьет инвалида ногами, из-за чего тот едва держится на ногах.

Впоследствии к избиению присоединяется второй молодой человек. Он тоже жестоко бьет мужчину. Видеозапись заканчивается тем, что один из подростков несколько раз ударяет лежащего инвалида в живот.

По информации авторов канала, подростки избили мужчину, который сидел с тростью рядом с продуктовым магазином. О его тело они тушили сигареты и били палками по голове. Предварительно, школьники издевались над россиянином больше трех часов.

Чтобы злоумышленников не увидели, они залепили одну из камер видеонаблюдения — подростки не знали, что происходящее на улице снимала еще одна камера. Сотрудники правоохранительных органов уже поймали одного из нападавших — им оказался ученик восьмого класса. Краевая прокуратура начала проверку.

Ранее в Екатеринбурге мужчина избил подростка-инвалида в автобусе. Это произошло, так как мальчик не сразу успел оплатить проезд, а кондукторы решили, что он хочет прокатиться без билета.

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    Анастасия Шейкина
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