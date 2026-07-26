В российском городе проведут рейды по ТЦ в поисках подростков-субкультурщиков

Mash: В Санкт-Петербурге будут проводить рейды по ТЦ в поисках проблемных подростков

В Санкт-Петербурге будут проводить рейды по торговым центрам (ТЦ) в поисках субкультурщиков. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Кроме того, в российском городе хотят создать кибердружины — их участники будут искать в интернете видео с зацеперами, руферами и другими проблемными подростками. Затем с ними будут работать районные комиссии.

Как сообщает источник, за последние полгода в Санкт-Петербурге подростки младше 18 лет совершили 339 преступлений. Сейчас в СИЗО №5 содержатся 70 бывших школьников, семеро из которых лишили кого-то жизни. Самым криминогенным считается Алмиралтейский район.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в России необходимо снизить возрастной порог привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Он предлагает снизить этот порог с 16 до 14 лет.