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18:07, 26 июля 2026 (обновлено: 18:17, 26 июля 2026)Силовые структуры

В российском городе проведут рейды по ТЦ в поисках подростков-субкультурщиков

Mash: В Санкт-Петербурге будут проводить рейды по ТЦ в поисках проблемных подростков
Алина Черненко

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге будут проводить рейды по торговым центрам (ТЦ) в поисках субкультурщиков. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Кроме того, в российском городе хотят создать кибердружины — их участники будут искать в интернете видео с зацеперами, руферами и другими проблемными подростками. Затем с ними будут работать районные комиссии.

Как сообщает источник, за последние полгода в Санкт-Петербурге подростки младше 18 лет совершили 339 преступлений. Сейчас в СИЗО №5 содержатся 70 бывших школьников, семеро из которых лишили кого-то жизни. Самым криминогенным считается Алмиралтейский район.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в России необходимо снизить возрастной порог привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Он предлагает снизить этот порог с 16 до 14 лет.

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