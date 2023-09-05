В российском регионе мужчина избил подростка-инвалида в автобусе

В Екатеринбурге избили подростка-инвалида в автобусе за обращение «женщина»

В Екатеринбурге мужчина избил несовершеннолетнего пассажира общественного транспорта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, потерпевший имеет инвалидность. Следователи Свердловской области проводят проверку по факту произошедшего. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о применении насилия в отношении несовершеннолетнего.

Инцидент произошел 4 сентября в автобусе № 50, уточняет E1.RU. В транспорте было много пассажиров, поэтому 15-летний мальчик не оплатил проезд сразу, а планировал сделать это чуть позже. Однако кондукторы посчитали, что он решил прокатиться без билета. Тогда ругать подростка стала другая пассажирка. Школьник ответил ей: «Женщина, я сейчас заплачу». После этого друг пассажирки снял наушники с потерпевшего. Сначала он возмутился обращением «женщина», а затем ударил мальчика, сломав наушники.

Потерпевший обратился в полицию с заявлением.