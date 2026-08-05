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03:27, 5 августа 2026 (обновлено: 03:36, 5 августа 2026)Россия

Собянин сообщил об уничтожении восьми БПЛА на подлете к Москве

Собянин: Ночью ПВО уничтожила восемь летевших на Москву украинских дронов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить атаку на Москву. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс».

«Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении.

К месту происшествия съехались представители экстренных служб. На месте падения обломков дрона уже работают сотрудники экстренных служб.

По обновленным данным, еще два беспилотника были уничтожены силами ПВО Минобороны.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 8:30 до 22:00 4 августа Украина выпустила в сторону Московского региона 184 беспилотных летательных аппарата. Большую часть из них нейтрализовали на дальних подступах.

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