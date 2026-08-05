ТАСС: Специалисты группировки «Запад» создали скоростной дрон-перехватчик «Астра-ПВО»

Специалисты ремонтной роты 20-й общевойсковой армии группировки «Запад» Вооруженных сил (ВС) России создали скоростной дрон-перехватчик «Астра-ПВО». Об этом со ссылкой на представителя подразделения сообщает ТАСС.

«Он поднимается вертикально, как FPV-дрон. Затем при работе есть три режима, когда меняется положение камеры, — вертикальный, 45 градусов и режим ракеты», — сказал собеседник.

По его словам, максимальная скорость дрона, перехватывающего цель кинетическим ударом или боевой частью, составляет 560 километров в час. Представитель добавил, что возможности беспилотника в полной мере раскроются после его оснащения искусственным интеллектом.

Также, как отметил собеседник, имеется версия дрона «Астра-КЗ», предназначенная для поражения техники и укреплений противника с ввинчиваемым боеприпасом от ручного противотанкового гранатомета, которую в ближайшее время планируется апробировать в зоне специальной военной операции.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что начала серийное производство контроллеров «Стая орлов» для двигателей дронов-перехватчиков, уничтожающих воздушные цели — беспилотники — тараном.

В июле ТАСС со ссылкой на опытно-конструкторское бюро сообщилj, что в России создали уникальный скоростной дрон-перехватчик «Виверна-Коготь», который может развивать скорость до 300 километров в час.