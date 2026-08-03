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14:04, 3 августа 2026Наука и техника

Российская «Стая орлов» поможет уничтожить цели тараном

«Ростех» начал серийное производство контроллеров «Стая орлов» для перехватчиков дронов
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал «Ростех»

«Ростех» начал серийное производство контроллеров «Стая орлов» для двигателей дронов-перехватчиков, уничтожающих воздушные цели — беспилотники — тараном. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация.

Производителей «Стаи орлов» выступает холдинг «Росэл». Изделие позволяет, в частности, управлять четырьмя бесколлекторными двигателями и осуществлять мониторинг и смену настроек прямо в полете.

«По совокупности характеристик на отечественном рынке у новинки нет аналогов», — уверяют в госкорпорации.

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В июле ТАСС со ссылкой на опытно-конструкторское бюро сообщил, что в России создали уникальный скоростной дрон-перехватчик «Виверна-Коготь», который может развивать скорость до 300 километров в час.

В том же месяце газета «Известия» рассказала о продемонстрированном конструкторским бюро «БАС-Технологии» на одном из полигонов Московского военного округа изделии — российском дроне-перехватчике «Скворец-заступник», который можно использовать на линии боевого сопрокосновения и мобильными огневыми группами в тылу.

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