Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:44, 24 июля 2026Наука и техника

Российский «Скворец-заступник» направят на ЛБС

«Известия»: Российский дрон-перехватчик «Скворец-заступник» можно использовать на ЛБС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Российский дрон-перехватчик «Скворец-заступник» можно использовать на линии боевого сопрокосновения (ЛБС) и мобильными огневыми группами в тылу, пишет газета «Известия» о продемонстрированном конструкторским бюро «БАС-Технологии» на одном из полигонов Московского военного округа изделии.

«Аппарат работает в связке с радиолокационной станцией, способен действовать днем и ночью, а при необходимости может оснащаться системой искусственного интеллекта для автоматического захвата цели», — говорится в публикации.

Там отмечается, что масса боевой части перехватчика составляет 3,5 килограмма, максимальная скорость — 350 километров в час, дальность — до 7 километров.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В апреле в организации «Народный фронт» сообщили ТАСС, что разработчики дрона «Скворец» при поддержке «Кулибин-клуба» в кратчайшие сроки создали дрон-перехватчик, который использует направленный боеприпас для нанесения точечного ущерба.

В том же месяце организация рассказала ТАСС, что российские разработчики при поддержке «Кулибин-клуба» представили дрон «Скворец-В2» с двумя видеопередатчиками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия разбомбила военную выставку под Киевом. Там были видные представители украинской оборонки
    Жителей российского региона предупредили об опасности
    Стала известна настоящая причина госпитализации МакSим
    Машинист метро Москвы стал новым крашем соцсетей
    Одно место в Москве решили заполонить зайцами
    Глава Еврокомиссии раскрыла первоочередную задачу ЕС
    Набиуллина не согласилась с оценками о стагфляции
    В Госдуме ответили на ракетный удар ВСУ по предприятию в 1300 километрах от границы
    В России указали на важный знак в расследовании о подрыве «Северных потоков»
    Российский «Скворец-заступник» направят на ЛБС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok