Российский «Скворец-заступник» направят на ЛБС

«Известия»: Российский дрон-перехватчик «Скворец-заступник» можно использовать на ЛБС

Российский дрон-перехватчик «Скворец-заступник» можно использовать на линии боевого сопрокосновения (ЛБС) и мобильными огневыми группами в тылу, пишет газета «Известия» о продемонстрированном конструкторским бюро «БАС-Технологии» на одном из полигонов Московского военного округа изделии.

«Аппарат работает в связке с радиолокационной станцией, способен действовать днем и ночью, а при необходимости может оснащаться системой искусственного интеллекта для автоматического захвата цели», — говорится в публикации.

Там отмечается, что масса боевой части перехватчика составляет 3,5 килограмма, максимальная скорость — 350 километров в час, дальность — до 7 километров.

В апреле в организации «Народный фронт» сообщили ТАСС, что разработчики дрона «Скворец» при поддержке «Кулибин-клуба» в кратчайшие сроки создали дрон-перехватчик, который использует направленный боеприпас для нанесения точечного ущерба.

В том же месяце организация рассказала ТАСС, что российские разработчики при поддержке «Кулибин-клуба» представили дрон «Скворец-В2» с двумя видеопередатчиками.