Дмитриев пошутил о миграционном кризисе в Европе

Дмитриев: Мигранты из Марокко едут в ЕС, чтобы поблагодарить главу ЕК

Мигранты из Марокко едут в страны-члены Европейского союза (ЕС), чтобы поблагодарить главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен за ее миграционную политику. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Дружелюбные марокканские мигранты едут все глубже в ЕС, чтобы просто поблагодарить Урсулу фон дер Ляйен за ее проиммигрантскую политику», — пошутил Дмитриев.

30 июля десятки тысяч мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута. Они добирались по суше и морю. Согласно данным Министерства внутренних дел Испании, 49 тысяч мигрантов проникли из Марокко в испанский город за 24 часа.