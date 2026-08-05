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04:22, 5 августа 2026Бывший СССР

В Харьковской области заметили курсантские взводы ВСУ

Командование ВСУ стало отправлять курсантские взводы в Харьковскую область
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало отправлять курсантские взводы для приобретения боевого опыта. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Аид в беседе с РИА Новости.

«Есть такая практика противника — это курсантские взводы, то есть это "птичники" (операторы БПЛА) обученные, их заводят на харьковскую границу для боевой обкатки», — заметил Аид.

По его словам, впоследствии курсантские взводы переводят в Сумскую область.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль поселок Бакшеевка в Харьковской области. Бои за населенный пункт вели подразделения группировки войск «Север». За сутки в зоне их ответственности ВСУ лишились более 275 бойцов.

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