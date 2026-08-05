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05:00, 5 августа 2026 (обновлено: 05:05, 5 августа 2026)Россия

Жители российского региона рассказали о жутком грохоте

В Тульской области прозвучали взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

В Тульской области были слышны громкие звуки, напоминающие взрывы. Об этом сообщает портал 71.ru со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, раздался «жуткий грохот», от которого задрожали стекла и сработала сигнализация. При этом отмечается, что сначала произошло несколько тихих взрывов, а затем один мощный.

Причина неизвестна. Официальная информация пока не поступала.

Накануне Тульскую область атаковали украинские беспилотники. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении трех дронов над регионом.

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