Жители российского региона рассказали о жутком грохоте

В Тульской области прозвучали взрывы

В Тульской области были слышны громкие звуки, напоминающие взрывы. Об этом сообщает портал 71.ru со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, раздался «жуткий грохот», от которого задрожали стекла и сработала сигнализация. При этом отмечается, что сначала произошло несколько тихих взрывов, а затем один мощный.

Причина неизвестна. Официальная информация пока не поступала.

Накануне Тульскую область атаковали украинские беспилотники. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении трех дронов над регионом.