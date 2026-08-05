В МИД России прокомментировали удары ВСУ по экономическим объектам

Вооруженные силы Украины (ВСУ), нанося удары по экономическим объектам, пытаются играть на повышении эскалации. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин в беседе с ТАСС.
«Собственно говоря, вот таким образом, подвергая бомбежкам мирные экономические инфраструктурные объекты, киевский режим пытается играть на повышение эскалации, на то, чтобы внести раскол между нами и нашими союзниками (...) В том числе создавая такую искусственную атмосферу эскалации и наращивания напряженности, видимо, пытается "вымаливать" у своих западных спонсоров побольше оружия», — прокомментировал Галузин.
В четверг, 30 июля, дроны ВСУ ударили по танкеру, который загружали нефтью на выносном причальном устройстве Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ВПУ-3.