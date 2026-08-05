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05:28, 5 августа 2026Мир

В МИД России прокомментировали удары ВСУ по экономическим объектам

Галузин: Ударами по экономическим объектам Киев играет на повышение эскалации
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ), нанося удары по экономическим объектам, пытаются играть на повышении эскалации. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин в беседе с ТАСС.

«Собственно говоря, вот таким образом, подвергая бомбежкам мирные экономические инфраструктурные объекты, киевский режим пытается играть на повышение эскалации, на то, чтобы внести раскол между нами и нашими союзниками (...) В том числе создавая такую искусственную атмосферу эскалации и наращивания напряженности, видимо, пытается "вымаливать" у своих западных спонсоров побольше оружия», — прокомментировал Галузин.

В четверг, 30 июля, дроны ВСУ ударили по танкеру, который загружали нефтью на выносном причальном устройстве Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ВПУ-3.

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