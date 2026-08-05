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Из жизни
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06:04, 5 августа 2026Из жизни

Школьница сбежала от похитителей в спортивных костюмах

В Великобритании школьница спаслась от похитителей, которые затолкали ее в машину
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Stephanie Keith / Getty Images

В Великобритании полиция разыскивает преступников, которые похитили на улице школьницу. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел вечером 3 августа в городе Харлоу, графство Эссекс. Девочка находилась около супермаркета, когда рядом остановилась черная машина. Из нее выскочили мужчины в спортивных костюмах, затолкали школьницу на заднее сиденье и увезли в город Эппинг.

Там девочке удалось сбежать, после чего ее обнаружили и доставили в безопасное место сотрудники полиции. «Девочка находится с семьей. Ей оказывают помощь специалисты. Она не получила серьезных травм», — сказано в полицейском отчете. Представители властей попросили у граждан помощи в поисках похитителей.

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