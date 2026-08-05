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Забота о себе
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07:00, 5 августа 2026Забота о себе

Эскортница перечислила преимущества женатых клиентов

Metro: Эскортница Тодд похвалила женатых клиентов за уважение к личной жизни
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Эскортница Мелисса Тодд перечислила преимущества клиентов, которые на момент встречи с ней были счастливо женаты. Плюсы таких мужчин она назвала в колонке для издания Metro.

По словам Тодд, такие клиенты не ведут себя навязчиво, уважают ее личную жизнь и не нагружают ее своими проблемами. «Он не будет изводить меня бесконечными сообщениями, требуя, чтобы я хвалила его успехи на работе или достижения внуков: для этого у него есть другая женщина — жена», — объяснила секс-работница.

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Тодд добавила, что может более свободно работать с женатыми клиентами, которые открыто говорят супругам о походах к секс-работницам, так как не боится оставить говорящих об измене улик. Эскортница также заявила, что не переживает о чувствах жен своих клиентов. «На мой взгляд, ни муж, ни жена не будут ходить налево, если партнеры удовлетворяют их потребности», — добавила она.

Ранее Тодд рассказала о регулярной просьбе мужчин с маленькими пенисами, ставшей для нее неожиданной. По словам секс-работницы, клиенты регулярно присылают ей фотографии своих гениталий и просят посмеяться над ними.

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