Власти фразой «не обошлось без последствий» описали итоги налета ВСУ на регион России

Глава Ростовской области сообщил, что после ночной атаки ВСУ вспыхнул пожар

После ночного налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область в регионе «не обошлось без последствий». Такой фразой итоги атаки беспилотников ВСУ описал в Telegram губернатор Юрий Слюсарь.

Как сообщил чиновник, после падения обломков беспилотных летательных аппаратов в Неклиновском районе области вспыхнул пожар.

«Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано. В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется», — написал в блоге глава региональной власти.

Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ атаковали сортировочный центр Wildberries в Тульской области, на объекте начался пожар