После ночного налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область в регионе «не обошлось без последствий». Такой фразой итоги атаки беспилотников ВСУ описал в Telegram губернатор Юрий Слюсарь.
Как сообщил чиновник, после падения обломков беспилотных летательных аппаратов в Неклиновском районе области вспыхнул пожар.
«Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано. В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется», — написал в блоге глава региональной власти.
Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ атаковали сортировочный центр Wildberries в Тульской области, на объекте начался пожар