Politico: Вопрос о военной поддержке Украины вызвал раскол среди итальянских партий

Бывший премьер-министр Италии и лидер политической партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте выразил сомнения о необходимости продолжения военной поддержки Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на популярных партийных деятелей.

«Конте заявил, что его партия изначально поддерживала военную помощь Киеву, поскольку существовал явный военный дисбаланс по сравнению с Россией, но теперь, когда Украина располагает хорошо оснащенным военным арсеналом, его партия будет продолжать воздерживаться от голосования за дальнейшие поставки, но при этом настаивать на переходе к переговорам», — следует из публикации.

Конте также предложил провести предварительные выборы среди левого движения, на которых решится вопрос о целесообразности продолжения поставок вооружений Киеву. Представители Демократической партии Италии выступили с резкой критикой идеи экс-премьера, заявив, что военная помощь Украине — это «вопрос, не подлежащий обсуждению». Вице-премьер партии «Вперед, Италия» и министр иностранных дел республики Антонио Таяни обвинил Конте в том, что своими высказываниями он представляет интересы России, а не Рима.

По данным Politico, на настоящий момент общественное мнение в Италии демонстрирует низкий уровень поддержки помощи Украине.

Ранее итальянские депутаты из оппозиционной партии «Национальное будущее» предложили прекратить оказывать военную помощь Украине. Один из депутатов также подчеркнул, что санкционная политика Рима в отношении Москвы негативно сказывается на экономической ситуации в Италии, а также делает жизнь итальянцев тяжелее.

