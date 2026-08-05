Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:53, 5 августа 2026Экономика

Падение популярности кваса объяснили

Ъ: В первом полугодии производство кваса в России упало на 9,2–11 %
Дмитрий Воронин

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Спад выпуска кваса в России, составивший в первом полугодии по разным данным от 9,2 до 11 процентов, более чем вдвое превышает среднее снижение по категории напитков и связан со снижением спроса. Об этом, перечисляя причины такой динамики, пишет «Коммерсантъ».

Согласно приведенной в статье оценке Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки»), с апреля 2025 года по конец марта 2026-го натуральные продажи кваса упали на 19 процентов. Эксперты объясняют падение популярности кваса влиянием затяжных дождей в Центральной России, а также ростом ставки акциза на напитки, в которые добавляется 5 граммов сахара на 100 миллилитров продукции. Отмечается, что квас попадает под этот сбор с 1 января 2025 года и из-за этого подорожал в рознице, что затронуло наиболее чувствительных к стоимости потребителей.

Говоря о тенденции, гендиректор «Союзнапитков» Алла Андреева указала, что некоторые производители из-за акциза, уплата которого зачастую не позволяет производителям сохранить доходность производства кваса из-за ее высокомаржинальности, вынужденно пошли на снижение содержания в нем сахара. Последнее «в свою очередь, снижает вкусовые качества, что естественным образом приводит к падению спроса», говорится в статье.

По словам специалиста, поддержать производство кваса могло бы повышение безакцизного порога с 5 до 7,5 грамма на 100 миллилитров напитка, способное обеспечить удовлетворяющий потребителей вкус и сохранение конкурентоспособности.

Тем временем, стало известно, что стремительно растущая популярность китайских чайных, привлекающих клиентов альтернативой кофе и, например, особыми ароматными лимонами, или чаем с османтусом, вынуждает жителей американских мегаполисов стоять в длинных очередях. Как отмечают авторы Bloomberg, напитки, траты на которые зачастую бывают импульсивными, остаются для потребителей своего рода «допустимым удовольствием» на фоне общего сокращения расходов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВС России нанесли массированный удар по складам в Киеве и судам в портах Одессы. Что известно о последствиях атаки?
    Самая красивая женщина в мире в ультракоротких шортах снялась для рекламы
    Друг Усольцевых назвал новую версию бесследного исчезновения семьи
    Полковник назвал возможные места запуска атаковавших объект Wildberries беспилотников ВСУ
    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов от 1,7 тысячи рублей
    Сотрудник СБУ год втирался в доверие к россиянину в интернете
    Москвичам рассказали о возможности увидеть поток Персеиды
    В России заявили об отсутствии увольнений из-за ИИ
    Интерес к доставке товаров курьерами в России начал падать
    Китай ответил на обвинения ЕС по конфликту на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok