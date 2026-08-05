Падение популярности кваса объяснили

Ъ: В первом полугодии производство кваса в России упало на 9,2–11 %

Спад выпуска кваса в России, составивший в первом полугодии по разным данным от 9,2 до 11 процентов, более чем вдвое превышает среднее снижение по категории напитков и связан со снижением спроса. Об этом, перечисляя причины такой динамики, пишет «Коммерсантъ».

Согласно приведенной в статье оценке Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки»), с апреля 2025 года по конец марта 2026-го натуральные продажи кваса упали на 19 процентов. Эксперты объясняют падение популярности кваса влиянием затяжных дождей в Центральной России, а также ростом ставки акциза на напитки, в которые добавляется 5 граммов сахара на 100 миллилитров продукции. Отмечается, что квас попадает под этот сбор с 1 января 2025 года и из-за этого подорожал в рознице, что затронуло наиболее чувствительных к стоимости потребителей.

Говоря о тенденции, гендиректор «Союзнапитков» Алла Андреева указала, что некоторые производители из-за акциза, уплата которого зачастую не позволяет производителям сохранить доходность производства кваса из-за ее высокомаржинальности, вынужденно пошли на снижение содержания в нем сахара. Последнее «в свою очередь, снижает вкусовые качества, что естественным образом приводит к падению спроса», говорится в статье.

По словам специалиста, поддержать производство кваса могло бы повышение безакцизного порога с 5 до 7,5 грамма на 100 миллилитров напитка, способное обеспечить удовлетворяющий потребителей вкус и сохранение конкурентоспособности.

Тем временем, стало известно, что стремительно растущая популярность китайских чайных, привлекающих клиентов альтернативой кофе и, например, особыми ароматными лимонами, или чаем с османтусом, вынуждает жителей американских мегаполисов стоять в длинных очередях. Как отмечают авторы Bloomberg, напитки, траты на которые зачастую бывают импульсивными, остаются для потребителей своего рода «допустимым удовольствием» на фоне общего сокращения расходов.