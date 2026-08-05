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10:53, 5 августа 2026Экономика

Москвичам рассказали о возможности увидеть поток Персеиды

Москвичи смогут посмотреть на поток Персеиды в 5 утра 13 августа
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Жителей столичного региона призвали завести будильники на самое раннее утро 13 августа, чтобы застать пик метеорного потока Персеиды. О предстоящем астрономическом явлении сообщил Telegram-канал MSK1.ru со ссылкой на Московский планетарий.

В районе 5 часов утра видимость потока в небе над Москвой и областью станет максимальной. Наблюдать поток также можно сразу после захода Солнца 12 августа и до рассвета. При благоприятных погодных условиях и отсутствия городской засветки, начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 100 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту. Их будет видно невооруженным глазом. Персеиды обычно активны в течение трех-четырех дней около своего максимума, добавили специалисты.

Ранее жители столицы могли наблюдать метеоритный поток Южные дельта-Аквариды. Он прошел 30 и 31 июля.

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