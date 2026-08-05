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13:10, 5 августа 2026 (обновлено: 13:27, 5 августа 2026)Культура

Алле Пугачевой потребовалась операция

KP.RU: Алла Пугачева перенесла операцию по замене тазобедренного сустава
Ольга Коровина

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на инсайдеров.

Источники в окружении артистки отметили, что подобные операции ранее перенесли исполнитель Шура (настоящее имя Александр Медведев) и фигурист Алексей Ягудин. По данным инсайдеров, после хирургического вмешательства Пугачеву предупредили о том, что придется заново учиться ходить, поскольку при отсутствии усилий со стороны пациента велик риск появления хромоты.

Отмечается, что певица была «очень напугана», поскольку актриса Людмила Гурченко незадолго до смерти также перенесла перелом шейки бедра. После операции звезда «Карнавальной ночи» переживала из-за невозможности полноценно передвигаться.

«Алла Борисовна первое время, когда лежала дома, боялась, что искусственный сустав не приживется и она не сможет ходить. [...] У нее уже давно нелады со здоровьем. Во-первых, диабет. Во-вторых, проблемы с ногами», — заявил собеседник издания.

Ранее Пугачева рассказала о том, что из-за перенесенного в ноябре 2025 года перелома ноги и тазобедренного сустава испытывала панические атаки. По словам артистки, она четыре месяца после перелома была обездвижена. Свое состояние во время последовавшей реабилитации она охарактеризовала как тяжелое.

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