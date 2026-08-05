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14:09, 5 августа 2026 (обновлено: 14:31, 5 августа 2026)Забота о себе

Россиянам назвали неожиданную причину головной боли

Невролог Демьяновская: Сон на животе может привести к головной боли
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Opat Suvi / Shutterstock / Fotodom

Сон лежа на животе с медицинской точки зрения считается наименее физиологичным, и иногда именно это может стать неожиданной причиной головной боли. Об этом заявила эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT.

По ее словам, причина кроется в позвоночнике — после сна на животе на протяжении ночи люди чувствуют скованность или боль в спине, особенно если матрас подобран неправильно. Поясничный отдел, пояснила специалист, чрезмерно прогибается, что создает лишнюю нагрузку на межпозвонковые диски. «Также страдают мышцы шеи, которые всю ночь находятся в статическом напряжении», — добавила врач.

При этом больше всего, отметила Демьяновская, страдает шейный отдел. Человек вертит головой на протяжении ночи, что влияет на кровоток в позвоночных артериях и может ухудшать венозный отток из головы. В итоге утром может начаться головная боль.

Помимо этого, такая поза опасна для людей с ночным апноэ или избыточным весом. Также для младенцев сон на животе чаще связан с риском синдрома внезапной смерти.

В то же время, продолжила специалист, у этой позы есть и плюсы. В частности, в этом положении улучшается вентиляция нижних и задних отделов легких, облегчается отхождение мокроты из бронхов и восстанавливается легочный кровоток.

В заключение врач рекомендовала любителям сна на животе взять подушку потоньше и пожестче либо вовсе от нее отказаться. Так поясничный отдел не станет «проваливаться» и приводить к головным болям поутру, заключила невролог.

Ранее невролог Мэтью Уокер рассказал об опасности слюнотечения по ночам. А еще один врач — сомнолог Кристофер Дж. Аллен — дал пояснение, из-за чего летом часто возникают проблемы со сном.

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