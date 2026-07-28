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11:55, 28 июля 2026 (обновлено: 11:57, 28 июля 2026)Культура

Покинувшая Россию Пугачева назвала причину своих панических атак

Алла Пугачева призналась в панических атаках из-за перелома ноги
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица Алла Пугачева рассказала о том, что из-за перенесенного в ноябре 2025 года перелома ноги и тазобедренного сустава испытывала панические атаки. Слова артистки передает KP.RU.

«Не думала, честно говоря, что я вообще встану. У меня были панические атаки, мне было ужасно. Меня предупредили, что и полгода можно лежать», — рассказала артистка.

По словам покинувшей Россию в 2022 году Пугачевой, она четыре месяца после перелома была обездвижена. Свое состояние во время последовавшей реабилитации она охарактеризовала как тяжелое: «Я действительно очень тяжело это все переносила. Взяла себя в руки и стала ходить. Сначала с палочкой, потом без палочки».

Ранее внешность появившейся на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале Пугачевой вызвала споры в сети.

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