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18:40, 27 июля 2026 (обновлено: 18:45, 27 июля 2026)Ценности

Внешность Аллы Пугачевой на фестивале вызвала споры в сети

Внешность певицы Аллы Пугачевой на фестивале в Юрмале вызвала споры в сети
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @laimafestival

Внешность российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой на фестивале «Лайма Рандеву Юрмала» в Латвии вызвала споры в сети. Видео появилось на странице мероприятия в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

77-летнюю артистку запечатлели вместе с 50-летним супругом, юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Она предстала перед камерой в черном наряде, который состоял из кожаной куртки, юбки длины миди и остроносых сапог на каблуках. Также звезда уложила волосы в высокий хвост и подчеркнула губы коричневой помадой.

Пользователи высказались о ролике в комментариях. Часть из них восхитилась образом исполнительницы: «Алла очень модно одета в кожу и причесана как рок-звезда, это просто супер», «Прекрасно выглядит, как всегда», «Шикарнейше выглядит для своих 77 лет», «Всегда была красивая и сейчас прекрасно выглядит!», «Цветет и пахнет».

В то же время другие юзеры раскритиковали артистку. «Она приклеила волосы? На второй день у нее вообще волос под беретом не было», «Лицо перетянула», «Зачем столько пластики?» — отметили они.

Ранее в июле в сети восхитились внешностью внучки Пугачевой, дочери эстрадной певицы и актрисы Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова Клавдии на фото с отдыха.

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