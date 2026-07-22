Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:39, 22 июля 2026 (обновлено: 20:42, 22 июля 2026)Ценности

В сети восхитились внучкой Пугачевой на фото с отдыха

В сети восхитились внучкой певицы Аллы Пугачевой Клавдией Земцовой на фото с отдыха
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @orbakaite_k

В сети восхитились внешностью дочери российской эстрадной певицы и актрисы Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова Клавдии Земцовой на фото с отдыха. Публикация появилась на странице звезды в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

14-летняя девочка вместе с родителями отправилась на остров Миконос, Греция. Она предстала на одном из кадров в бикини рядом с отцом. Также внучка исполнительницы Аллы Пугачевой позировала в черном купальнике и белой тунике и примерила белую мини-юбку с черной футболкой.

Пользователи оценили пост в комментариях. «Красивая девочка», «Дочка — огонь», «У Клавы такая красивая фигура», — заявили юзеры.

Ранее в июле внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков показал откровенные фото с возлюбленной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России предложили ответ на атаки ВСУ на склады Wildberries
    Алферова обвинила современные мультфильмы в негативном влиянии на детей
    Летевший с курорта Европы самолет развернулся в небе из-за массовой драки на борту
    Назван размер поддержки нефтяникам за импорт бензина
    Министр спорта фразой «Гадит англичанин» оценил отказ World Athletics возвращать россиян
    Брошенные на вокзале Новосибирска две норки обрели новый дом
    Россияне устроили свидание с китами и успели снять волнительное видео
    Знаменитое Розовое озеро вернуло свой цвет впервые за несколько лет
    Российский фондовый рынок показал максимальный за год трехдневный рост
    В сети восхитились внучкой Пугачевой на фото с отдыха
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok