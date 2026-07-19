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14:28, 19 июля 2026Ценности

Внук Пугачевой показал откровенные фото с возлюбленной

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков показал откровенные фото с возлюбленной
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @npresnyakov

Внук советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков показал откровенные фото с возлюбленной. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летний сын исполнителей Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте снялся с 27-летней избранницей Кариной Филимоновой на фоне стены с граффити. Они примерили образы в стиле героев игры Grand Theft Auto (GTA) VI.

Так, девушка надела джинсовые мини-шорты, белый топ и черные сапоги до колена. В свою очередь, наследник артистов позировал в удлиненных шортах-бермудах, серой майке и кедах. На одном из кадров влюбленные обнимались, приблизив лица. При этом девушка закинула на Преснякова ногу.

Ранее в июле в сети восхитились внешностью певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) на новом фото.

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