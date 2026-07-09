В сети восхитились внешностью Пугачевой и Галкина на совместном фото

В сети появились новое совместное фото Аллы Пугачевой и Максима Галкина

В сети восхитились внешностью певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) на новом фото. Совместным снимком пары поделилась фотограф Юлия Чумакова в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

77-летняя исполнительница появилась на публике в розовом свитере, джинсах и кроссовках с головным убором, а ее муж позировал в коричневом поло и синих брюках. На размещенном кадре супруги держались за руки.

Поклонники оценили внешность Пугачевой и Галкина в комментариях под постом. «Замечательно выглядят», «Алла красотка», «Прекрасные Максим и Алла», «Милая Алла Борисовна», «Классные», — высказывались многочисленные фанаты.

В апреле Галкин разместил снимок всей семьи Пугачевой в честь ее 77-летия. На нем предстали дочь Примадонны Кристина Орбакайте и зять Михаил Земцов. В кадре также позировали сам Галкин и его с Пугачевой дети Гарри и Елизавета.