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15:03, 9 июля 2026Ценности

В сети восхитились внешностью Пугачевой и Галкина на совместном фото

В сети появились новое совместное фото Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: @chumakovayi

В сети восхитились внешностью певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) на новом фото. Совместным снимком пары поделилась фотограф Юлия Чумакова в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

77-летняя исполнительница появилась на публике в розовом свитере, джинсах и кроссовках с головным убором, а ее муж позировал в коричневом поло и синих брюках. На размещенном кадре супруги держались за руки.

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Поклонники оценили внешность Пугачевой и Галкина в комментариях под постом. «Замечательно выглядят», «Алла красотка», «Прекрасные Максим и Алла», «Милая Алла Борисовна», «Классные», — высказывались многочисленные фанаты.

В апреле Галкин разместил снимок всей семьи Пугачевой в честь ее 77-летия. На нем предстали дочь Примадонны Кристина Орбакайте и зять Михаил Земцов. В кадре также позировали сам Галкин и его с Пугачевой дети Гарри и Елизавета.

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