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05:08, 1 августа 2026Бывший СССР

Российский блогер-иноагент назвал «уродской» языковую политику Украины

Блогер-иноагент Штефанов: языковая политика Киева бьет по русскоязычным украинцам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Уехавший из России блогер Александр Штефанов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) назвал «уродской» языковую политику Киева, заявив, что принудительная украинизация бьет в первую очередь по русскоязычным гражданам страны.

Он удивился аргументации, которой пользуются некоторые украинцы. Они сравнивают русскую речь в годы нынешнего конфликта с немецкой речью в годы Великой Отечественной войны, говоря о том, что их прабабушки, пережившие оккупацию, многие годы не могли слышать немецкую речь.

Штефанов напомнил, что украинцы слышат разговоры на русском языке от других украинцев, а не от захватчиков, какими были немцы, более того, многие украинские военные говорят на русском. Блогер пояснил: если прабабушка слышала немецкую речь, значит, в городе окккупанты. Если же современный украинец слышит русский — значит, в город приехали в отпуск бойцы ВСУ.

«Все это оправдание уродской языковой политики, все эти меры направлены в первую очередь против украинцев, которым по каким-то причинам хочется говорить по-русски. Так что да, получается, что те, кто выступают за ограничение русского языка в Украине — украинофобы. А мы тут такое не одобряем», — заключил иноагент.

В июне украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский из перечня языков, подлежащих в стране защите.

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