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21:18, 12 июня 2026Бывший СССР

Зеленский лишил русский язык защиты на Украине

Зеленский подписал закон, исключающий русский из перечня языков, подлежащих защите
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский из перечня языков, подлежащих в стране защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств. Об этом рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Зеленский подписал Закон № 4699-IX — важное решение для защиты украинского языкового пространства и выполнения наших европейских обязательств. Русский язык изъят из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии», — сказано в сообщении.

Соответствующий закон Рада приняла 3 декабря 2025 года. Как объясняли в Киеве, документ приводит положения законов о ратификации хартии, о нацменьшинствах и о медиа в соответствие с «обновленным официальным переводом» Европейской хартии. Обновляется список языков, к которым применяется предусмотренный ею режим поддержки и особой защиты. Из списка изымается русский язык, «еврейский язык» заменяется на «иврит», а также добавляется «чешский».

Ранее французские СМИ писали, что Владимир Зеленский с западными союзниками намеренно выдвигают России требования, которые она не примет. Данный план направлен на то, чтобы впоследствии обвинить РФ в якобы нежелании вести мирные переговоры.

При этом обозреватель британского журнала The Spectator Оуэн Мэтьюз высказал мнение, что Владимир Зеленский все чаще рассматривается как препятствие на пути к миру.

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