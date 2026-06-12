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01:11, 12 июня 2026Интернет и СМИ

На Западе рассказали об изменившемся отношении к Зеленскому

Spectator: Зеленского все чаще считают препятствием на пути к миру
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский все чаще рассматривается как препятствие на пути к миру. Об изменившемся отношении к политику рассказал обозреватель британского журнала The Spectator Оуэн Мэтьюз.

«Зеленский, которого долгое время считали героем, объединившим свою страну (...) и успешно сплотившим неохотно настроенный Запад на помощь Украине, теперь многими рассматривается, скорее, как препятствие для мира», — пишет он.

Как отмечает Мэтьюз, нежелание останавливать конфликт — не единственная проблема, с которой сталкивается Зеленский. Так, ситуацию ухудшает и продолжающийся коррупционный скандал, который сильно подорвал доверие жителей Украины к власти, добавляет автор статьи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский хотел бы быть похожим на главного героя фильма «Рэмбо», но у него не получается.

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