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20:21, 27 июля 2026 (обновлено: 20:26, 27 июля 2026)Путешествия

Банда трансгендеров избила туриста в Таиланде и украла его вещи

Khaosod: Четыре трансгендера напали на 53-летнего туриста из Австралии в Паттайе
Алина Черненко

Фото: Mazur Travel / Shutterstock / Fotodom

Банда трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) напала на туриста из Австралии на популярном курорте Таиланда Паттайя. Об этом пишет портал Khaosod.

Преступление произошло 27 декабря 2025 года, однако полиция сообщила об аресте злоумышленников только в конце июля 2026-го. 53-летний иностранец пожаловался стражам правопорядка на четырех трансгендерных женщин, которые избили его и украли его вещи.

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Инцидент вызвал опасения по поводу имиджа Паттайи как международного туристического направления, и правоохранители начали расследование и поиск нападавших. В июне 2026 года суд выдал ордера на их арест.

Подозреваемыми оказались молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет. Все четверо признали себя виновными. Их передали следователям для дальнейшего судебного разбирательства.

Ранее на этом же курорте Азии россиянин лишился мотоцикла и телефона после пьянки с парой трансгендерных женщин. Когда мужчина уснул, злоумышленницы сняли у него с шеи ключ от байка и уехали на нем.

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