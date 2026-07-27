Трамп пообещал окупить расходы на войну с Ираном

Трамп: США многократно окупят расходы на войну с Ираном

США многократно окупят расходы на войну с Ираном. Об этом заявил президент Дональд Трамп, запись опубликована на YouTube-канале Белого дома.

В рамках беседы с журналистами на борту Air Force One глава государства пообещал, что США заработают на конфликте на Ближнем Востоке.

«Венесуэла. Мы многократно окупились в той войне. И с Ираном то же самое будет», — пояснил Трамп.

По словами президента, вырученные от Венесуэлы деньги направят «на управление страной», возможно, на военные цели, если это утвердит Конгресс.

«Конгресс не любит утверждать деньги для военных. Им нравится давать их на то, чего делать не следует. Но мы получаем много денег, миллиарды и миллиарды долларов от Венесуэлы. То же самое будет и с Ираном. Мы собираемся использовать деньги Ирана, чтобы заплатить за ущерб, который они причинили»», — пояснил Трамп.

Ранее президент заявил о большой вероятности заключения сделки между США и Ираном, поскольку переговоры по ней уже идут. По словам Трампа, «хорошие переговоры» с Тегераном проводятся «уже сейчас». Глава Белого дома добавил, что у него «достаточно времени», чтобы разобраться с иранским вопросом.