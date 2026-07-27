Депутаты «Единой России» назвали итоги работы по ключевым направлениям

«Единая Россия» приняла более трети законов в социальной сфере за 5 лет

Перед встречей с президентом депутаты Госдумы восьмого созыва фракции «Единая Россия» подвели итоги работы по ключевым направлениям. В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев сообщил, что президент поддержал закон о запуске передвижных мобильных аптек.

«Около 30 тысяч сел с населением меньше 100 человек, и туда нужно доставлять лекарства. С первого сентября этот закон будет работать», — заверил парламентарий. Он также напомнил, что при поддержке фракции удалось обеспечить лекарствами более 50 тысяч человек, находящихся в зоне риска сердечно-сосудистых катастроф.

Председатель комитета Госдумы по культуре, координатор партпроекта «Культура малой Родины» Ольга Казакова рассказала о законах, направленных на поддержку кинематографии, защиту государственного языка и сохранение объектов культурного наследия. «Очень важный закон, разработанный по обращениям поэтов и писателей-фронтовиков, — о предоставлении льготной аренды для книжных магазинов, чтобы книжное дело развивалось, а печатная книга была доступна людям в городах, селах и муниципалитетах», — пояснила депутат.

После принятия закона о поддержке новых регионов партпроект «Культура малой Родины» начали реализовывать и в исторических субъектах. «Там ремонтируем библиотеки, дома культуры, школы искусств, восстанавливаем театры и помогаем им с постановками. Уделили этому особое внимание», — подчеркнула Казакова. По ее словам, более 15 тысяч участников СВО и членов их семей трудоустроены в учреждениях культуры. Она также напомнила о законе, разрешившем свободное исполнение военных песен в День Победы и другие памятные даты.

Глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что депутаты работали над укреплением цифрового суверенитета. Разработано 134 законопроекта, 55 из них стали федеральными законами. «Основными направлениями деятельности были укрепление цифрового суверенитета, защита граждан от мошеннических действий и поддержка отечественных технологий программного обеспечения, защита персональных данных. Множество решений, очень важных и своевременных, было принято в части защиты граждан от мошенничества, два больших пакета совместно с правительством принято. И они уже показали свою эффективность», — подчеркнул Боярский.

Заместитель руководителя фракции Андрей Исаев в свою очередь заявил, что за 5 лет депутаты «Единой России» приняли более трети законов в ключевых социальных сферах. По словам Исаева, на первом месте для парламентариев была социальная защита прав граждан: закон о занятости, поправки в трудовое законодательство, восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам, регулярная индексация зарплат, рост минимального размера оплаты труда. Второе направление — реализация национальных целей, поставленных президентом: запуск новых национальных проектов, создание условий для развития экономики. Третье направление — обеспечение обороноспособности и безопасности суверенитета.

«Здесь особую роль играла защита прав и интересов участников СВО и членов их семей. Всего было принято 183 закона в самых разных сферах, которые создают условия для социальной адаптации участников специальной военной операции», — сообщил Исаев. Он добавил, что многие законы были поддержаны всеми политическими фракциями, а в вопросах защиты национального суверенитета депутаты были едины.

