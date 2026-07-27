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22:18, 27 июля 2026 (обновлено: 22:23, 27 июля 2026)Бывший СССР

На Украине предрекли тяжелую зиму

Кривонос: Киев предстоящей зимой может ждать блэкаут и канализационный коллапс
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Киев предстоящей зимой может ждать блэкаут и канализационный коллапс. Об этом заявил генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос, пишет РИА Новости со ссылкой на «Телеграф».

«Если не будет света, то не будет воды, а если не будет воды, то все замерзнут. И мы захлебнемся в течение четырех-пяти дней», — отметил он.

Кривонос призвал жителей столицы временно перебираться в села и небольшие города, где, по его словам, инфраструктура лучше подготовлена к блэкаутам.

Ранее украинский энергетический эксперт Дмитрий Игнатьев заявил, что летом Украину из-за жары ждут многочасовые отключения электричества. По его словам, энергосистема уже вошла в «необратимый период» этого лета, а высокие температуры приводят к перегрузке сетей и необходимости вводить системные ограничения.

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