На Украине предрекли тяжелую зиму

Кривонос: Киев предстоящей зимой может ждать блэкаут и канализационный коллапс

Киев предстоящей зимой может ждать блэкаут и канализационный коллапс. Об этом заявил генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос, пишет РИА Новости со ссылкой на «Телеграф».

«Если не будет света, то не будет воды, а если не будет воды, то все замерзнут. И мы захлебнемся в течение четырех-пяти дней», — отметил он.

Кривонос призвал жителей столицы временно перебираться в села и небольшие города, где, по его словам, инфраструктура лучше подготовлена к блэкаутам.

Ранее украинский энергетический эксперт Дмитрий Игнатьев заявил, что летом Украину из-за жары ждут многочасовые отключения электричества. По его словам, энергосистема уже вошла в «необратимый период» этого лета, а высокие температуры приводят к перегрузке сетей и необходимости вводить системные ограничения.