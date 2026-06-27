Эксперт Игнатьев: Летом Украину ждут многочасовые отключения электричества

Летом Украину из-за жары ждут многочасовые отключения электричества. Перебои электроэнергии предрек украинский энергетический эксперт Дмитрий Игнатьев, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«По его словам, энергосистема уже вошла в "необратимый период" этого лета, а высокие температуры приводят к перегрузке сетей и необходимости вводить системные ограничения», — говорится в публикации.

Отмечается, что подобные перегрузки уже дважды приводили к отключению оборудования подстанций на левом берегу Киева.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал, что в штаб-квартире Еврокомиссии (ЕК) кондиционеры работают только на верхних этажах. Он сыронизировал, что кондиционеры отключили лишь на 1-7 этажах, потому что руководство трудится усерднее своих подчиненных. Спецпредставитель отметил, что глава ЕК и ее помощники в таком случае имеют право на свежий воздух.