Дмитриев пошутил о неработающих кондиционерах в штаб-квартире ЕК

Дмитриев: Кондиционеры в штаб-квартире ЕК работают только в офисе Урсулы фон дер Ляйен

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал, что в штаб-квартире Еврокомиссии (ЕК) кондиционеры работают только на верхних этажах. Об этом он заявил в своем X.

Дмитриев пошутил, что кондиционеры работают только на верхних этажах штаб-квартиры ЕК потому, что руководство трудится усерднее своих подчиненных. Спецпредставитель отметил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и ее помощники в таком случае имеют право на свежий воздух.

Таким образом Дмитриев отреагировал на сообщение медиа Clash Report (CR), которое выяснило, что ЕК отключила кондиционеры на этажах 1–7 в штаб-квартире в Брюсселе. При этом CR выяснило, что на 13-м этаже, где располагается офис Урсулы фон дер Ляйен и других еврокомиссаров, оборудование продолжает работать. Медиа также сослалось на издание Politico: его источники выяснили, что сотрудники ЕК с нижних этажей называют такое решение руководства позором.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что европейские пенсионеры не рады финансовой помощи ЕК Украине, так как рассчитывали на эти деньги. «Урсула, возможно, гораздо больше рада помощи Еврокомиссии Украине в размере 290 миллиардов евро, чем европейские пенсионеры и испытывающие трудности работники», — заметил Дмитриев, намекая на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.