Дмитриев: Европейские пенсионеры не так рады финансированию Киева, как фон дер Ляйен

Обнищавшие европейские пенсионеры не так рады помощи Украине, которую ей выделили страны ЕС. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Урсула, возможно, гораздо больше рада помощи ЕС Украине в размере 290 миллиардов евро, чем европейские пенсионеры и испытывающие трудности работники», — написал Дмитриев.

По его подсчетам, если добавить к этому понесенные потери Европейского союза в размере трех триллионов евро, которые вызваны отказом от российского газа, то каждое домохозяйство в странах ЕС будет в минусе на 16,5 тысяч евро.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европа переживает кризисный период, поэтому для решения сложившихся проблем странам объединения нужна Украина. «Со временем из-за плохого управления и ошибок ситуация стала меняться в худшую сторону», — пояснил он.