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01:33, 27 июня 2026Мир

Дмитриев посчитал убытки простых европейцев из-за действий ЕС

Дмитриев: Европейские пенсионеры не так рады финансированию Киева, как фон дер Ляйен
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Обнищавшие европейские пенсионеры не так рады помощи Украине, которую ей выделили страны ЕС. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Урсула, возможно, гораздо больше рада помощи ЕС Украине в размере 290 миллиардов евро, чем европейские пенсионеры и испытывающие трудности работники», — написал Дмитриев.

По его подсчетам, если добавить к этому понесенные потери Европейского союза в размере трех триллионов евро, которые вызваны отказом от российского газа, то каждое домохозяйство в странах ЕС будет в минусе на 16,5 тысяч евро.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европа переживает кризисный период, поэтому для решения сложившихся проблем странам объединения нужна Украина. «Со временем из-за плохого управления и ошибок ситуация стала меняться в худшую сторону», — пояснил он.

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