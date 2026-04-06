Володин: Украина нужна переживающему кризис Евросоюзу для решения проблем

Европейский союз (ЕС) переживает период кризиса, и для решения сложившихся проблем странам объединения нужна Украина. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Парламентарий указал на признаки кризиса в Евросоюзе и напомнил, что созданному в 1992-1993 годах Европейскому союзу для достижения политических и экономических целей было необходимо взять под тотальный контроль государства Восточной Европы, ставшие самостоятельными после распада СССР.

«Вложения, которые они делали, субсидируя ЕС, им возвращались с лихвой (...) Со временем из-за плохого управления и ошибок ситуация стала меняться в худшую сторону», — обозначил Володин, перечислив убытки стран ЕС.

По его словам, Украина понадобилась Евросоюзу для того чтобы решить эти и другие проблемы. В частности, страна обладает природными богатствами, обширным рынком сбыта и дешевыми трудовыми ресурсами, а кроме того, Украина нужна ЕС в целях расширения геополитического влияния, открывающего продвижение НАТО на восток.

«Отказавшись от дешевой российской энергетики, сделали свою экономику практически неконкурентоспособной. Приняв участие в перевороте на Украине, а затем вооружая неонацистский режим и поставляя боеприпасы, нанесли еще один удар по экономике своих стран, и чтобы компенсировать его, пошли на откровенное воровство наших зарубежных активов. Это не спасло их положение», — указал Володин.

Парламентарий подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке только усугубила ситуацию. «Евросоюз для США стал затратной обузой. Теперь он для них в первую очередь рынок сбыта дорогого сланцевого газа», — добавил Володин.

Политик также указал на росно стоимости энергоресурсов в Европе в 1,5 раза и перевод конкурентноспособных производств в разные части света.

«Основываясь на этих, отнюдь не всех, аргументах, можно говорить о наступившем периоде кризиса в Евросоюзе», — заключил Володин.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что российско-европейские отношения сейчас находятся в кризисе, но Москва никогда не отказывалась от их восстановления.