У впавшей в кому после бокала вина на Бали россиянки начался сепсис

Впавшая в кому после бокала вина россиянка задолжала клинике на Бали 2,5 миллиона рублей

У впавшей в кому после бокала вина на индонезийском острове Бали российской туристки из Сочи начался сепсис. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.

Также сообщается, что ее не могут перевести из туристической клиники в государственную из-за долга в 2,5 миллиона рублей. Именно столько она уже задолжала медицинскому центру за лечение. Еще одно условие помимо выплаты суммы — наличие мест в другой больнице.

Известно, что россиянка прилетела на остров 31 мая со своим молодым человеком. По словам ее друзей, она выпила местного вина, которое купила в магазине у дороги. Спустя несколько часов у нее началась тошнота, появились озноб, светобоязнь, а по дороге в больницу — судороги.

О том, что жительница Сочи впала в кому после бокала вина на Бали, стало известно 7 июня. Сообщалось, что ее страховка не покрывает случаи, связанные с алкоголем.