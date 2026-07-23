Названа причина крушения учебно-боевого самолета под Москвой

Минобороны: Боевой самолет потерпел крушение под Москвой из-за технической неисправности

Учебно-боевой самолет потерпел крушение в Московской области из-за технической неисправности авиационной техники. Предварительную причину аварии сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что воздушное судно потерпело крушение во время взлета. Летчику удалось катапультироваться, его жизни ничего не угрожает.

В ходе полета на борту самолета не было боекомплекта. Воздушное судно упало в безлюдной местности, добавили в Минобороны.

О крушении учебно-боевого самолета под Москвой стало известно 23 июля. По данным Mash, им оказался российский истребитель Су-57. После происшествия в сети появились кадры крушения — воздушное судно рухнуло в подмосковном селе Луцино.

