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14:50, 23 июля 2026 (обновлено: 14:55, 23 июля 2026)Россия

Названа причина крушения учебно-боевого самолета под Москвой

Минобороны: Боевой самолет потерпел крушение под Москвой из-за технической неисправности
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Учебно-боевой самолет потерпел крушение в Московской области из-за технической неисправности авиационной техники. Предварительную причину аварии сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что воздушное судно потерпело крушение во время взлета. Летчику удалось катапультироваться, его жизни ничего не угрожает.

В ходе полета на борту самолета не было боекомплекта. Воздушное судно упало в безлюдной местности, добавили в Минобороны.

О крушении учебно-боевого самолета под Москвой стало известно 23 июля. По данным Mash, им оказался российский истребитель Су-57. После происшествия в сети появились кадры крушения — воздушное судно рухнуло в подмосковном селе Луцино.

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