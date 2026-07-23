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13:26, 23 июля 2026 (обновлено: 13:34, 23 июля 2026)Россия

Появились первые кадры с места крушения военного самолета под Москвой

Mash опубликовал первые кадры с места крушения самолета Су-57 в подмосковном Луцино
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Появились первые кадры с места крушения военного самолета Су-57 в подмосковном селе Луцино. Их опубликовал Telegram-канал Mash.

На фотографиях запечатлены густые клубы дыма, поднимающиеся в небо, от техники, которая упала в поле.

По сведениям Mash, рухнул совершавший учебный полет истребитель Су-57. Пилот воздушного судна успел катапультироваться.

Как пишет Telegram-канал «112», самолет упал в районе Москвы-реки. В результате случившегося, по предварительным данным, никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья разбился легкомоторный самолет. Тогда жертвами авиапроисшествия стали два человека. Ими оказались инструктор и пилот воздушного судна.

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