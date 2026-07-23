ОПГ «заработала» миллионы на обещаниях о тыловой службе бойцам СВО

В Перми следователи возбудили дело в отношении участников ОПГ за обман бойцов СВО

В Перми следователи возбудили уголовное дело по факту обмана бойцов спецоперации (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дело возбудили по трем статьям, среди которых 159 («Мошенничество») и 210 («Организация преступного сообщества и участие в нем») УК РФ. Задержаны семеро жителей региона. Шестеро из них арестованы. В счет возмещения ущерба изъяты девять автомобилей и дорогостоящая техника. Проверяется причастность фигурантов к другим аналогичным преступлениям.

По версии следствия, злоумышленники искали потенциальных участников СВО на территории Перми и края, убеждали их заключить контракт с Минобороны и сопровождали при оформлении документов. Кандидатам обещали за определенную плату прохождение службы в тыловых подразделениях. После заключения контракта они склоняли бойцов предоставить доступ к банковским картам, на которые поступали выплаты, и похищали средства. Общая сумма ущерба составила не менее 19 миллионов рублей.

Для сокрытия деятельности фигуранты угрожали свидетелям и потерпевшим физическим насилием.

Ранее в Астраханской области следователи возбудили третье уголовное дело в отношении участников группировки, которые обкрадывали участников СВО.

