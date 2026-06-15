Появились новые подробности об афере с картами бойцов СВО

В Астраханской области возбудили третье дело о хищениях у участников СВО

В Астраханской области следователи возбудили третье уголовное дело в отношении участников группировки, которые обкрадывали участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Ранее уже были возбуждены два уголовных дела в отношении этих же людей по фактам мошенничества и похищения человека. Все три уголовных дела объединены в одно производство. Двое фигурантов арестованы.

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2025 года обвиняемые похитили у местного жителя — участника СВО — не менее 1,6 миллиона рублей. Эти деньги потерпевший получил за подписание контракта.

В апреле сообщалось, что в Красноярске четыре члена группировки разработали жестокую схему по обману бойцов СВО.